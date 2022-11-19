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  4. Колос – Ворскла. Болбат и Юрченко выйдут в основе
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 12:57 |
96
0

Колос – Ворскла. Болбат и Юрченко выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

19 ноября 2022, 12:57 |
96
0
Колос – Ворскла. Болбат и Юрченко выйдут в основе
УПЛ

Сегодня, 19 ноября «Колос» в матче 14-го тура УПЛ сыграет с «Ворсклой». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Милько, Богданов, Смирный, Мякушко, Болбат, Безбородько

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Яворский, Павлюк, Кравец, Бацула, Челядин, Юрченко, Сефери, Степанюк

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Источник УПЛ
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