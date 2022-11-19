Колос – Ворскла. Болбат и Юрченко выйдут в основе

Сегодня, 19 ноября «Колос» в матче 14-го тура УПЛ сыграет с «Ворсклой». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Милько, Богданов, Смирный, Мякушко, Болбат, Безбородько

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Яворский, Павлюк, Кравец, Бацула, Челядин, Юрченко, Сефери, Степанюк