Украина. Премьер лига19 ноября 2022, 12:57 |
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Колос – Ворскла. Болбат и Юрченко выйдут в основе
Стали известны составы команд на матч
19 ноября 2022, 12:57 |
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Сегодня, 19 ноября «Колос» в матче 14-го тура УПЛ сыграет с «Ворсклой». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Милько, Богданов, Смирный, Мякушко, Болбат, Безбородько
«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Яворский, Павлюк, Кравец, Бацула, Челядин, Юрченко, Сефери, Степанюк
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