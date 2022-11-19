Катар отменил выплаты на еду и напитки для «платных фанатов»

Ранее Катар негласно запустил специальную программу для чемпионата мира 2022 года. Фанатам из разных стран предложили бесплатные поездки на ЧМ-2022 в обмен на положительные отзывы в социальных сетях.

Страна обещала оплатить «платным фанатам» перелет, проживание, билеты на матчи, а также еду и напитки. Однако теперь английские СМИ выяснили, что еду и напитки таким болельщикам придется покупать за свой счет: данный пункт выплат был отменен.

Такое решение было принято после того, как в СМИ появились публикации о том, Катар вербует «платных фанатов» для позитивных отзывов.