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  4. Зверство. В Катаре рабочему не оплатили его труд и бросили в тюрьму
Чемпионат мира
18 ноября 2022, 19:31 |
1068
0

Зверство. В Катаре рабочему не оплатили его труд и бросили в тюрьму

Мужчине не выплатили 4 тысячи долларов

18 ноября 2022, 19:31 |
1068
0
Зверство. В Катаре рабочему не оплатили его труд и бросили в тюрьму
Twitter

Рабочий из Непала рассказал, что ему не выплатили почти четыре тысячи долларов за работу на объектах ЧМ-2022.

Сообщается, что мужчина был арестован в Катаре в августе этого года. Без объяснения причин его посадили в машину и в течение следующей недели он находился в тюрьме.

«Когда меня арестовали, я не мог ничего сказать, ни единого слова, так как был напуган. Мне не сказали, почему меня арестовали», – заявил 24-летний мужчина.

Сейчас мужчина уже вернулся домой и рассказал, что ему еще не выплатили 7000 риалов (около 1922 долларов), а также еще 7000 риалов ему должны за травму двух пальцев.

Мужчина рассказал, что делил камеру в тюрьме с 24 другими непальскими рабочими-мигрантами, добавив, что ему дали одеяло и подушку, а матрас лежал прямо на полу и кишел клопами.

Рабочий считает, что его арестовали из-за наличия второй работы, что является незаконным в Катаре и позволяет властям аннулировать разрешение на работу.

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Источник CNN
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