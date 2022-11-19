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  4. Пирс МОРГАН: «Маловероятно, что Роналду вернется в Манчестер Юнайтед»
Англия
19 ноября 2022, 11:23 |
357
0

Пирс МОРГАН: «Маловероятно, что Роналду вернется в Манчестер Юнайтед»

Журналист – о конфликте португальца с клубом

19 ноября 2022, 11:23 |
357
0
Пирс МОРГАН: «Маловероятно, что Роналду вернется в Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Журналист Пирс Морган, которому Криштиану Роналду дал то самое скандальное интервью, оценил последствия этого интервью для португальского форварда:

«Ну, я думаю, очень маловероятно, что он вернется в «Манчестер Юнайтед». Криштиану все знал, когда давал это интервью. Это очень маловероятно по всем причинам, о которых он заявил. Считаю, что Роналду и «МЮ» близки к разводу.

Клуб долгое время находился в отчаянии. А Роналду вернулся в прошлом сезоне и забил 24 гола. Криштиану также забил шесть мячей в Лиге чемпионов, и, как он отметил, за 3 месяца невозможно превратиться из такого футболиста в парня, который уже не может играть. Его сердце было с «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как ему исполнилось 18 лет».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» работает над расторжением контракта с Роналду.

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Криштиану Роналду Пирс Морган Манчестер Юнайтед
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Источник talkSPORT
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