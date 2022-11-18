Источник: Манчестер Юнайтед работает над расторжением контракта Роналду

«Манчестер Юнайтед» уже работает над расторжением контракта с Криштиану Роналду после его скандального интервью Пирсу Моргану. Об этом сообщают английские СМИ.

По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» не намерен выплачивать 16 миллионов фунтов, которые Роналду должен был заработать по контракту до конца текущего сезона. В клубе считают скандальное интервью игрока нарушением условий контракта.

Ранее «Манчестер Юнайтед» снял с фасада стадиона «Олд Траффорд» плакат с изображением Роналду.