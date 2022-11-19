Дешевая альтернатива Мудрику. Арсенал положил глаз на хавбека Тулузы

Лондонский «Арсенал» продолжает изучать варианты усиления атакующей линии команды в зимнее трансферное окно.

В сферу внимания «канониров» угодил 19-летний атакующий полузащитник «Тулузы» Фарес Шаиби, способный сыграть как под нападающим, так и слева на фланге.

Шаиби называют одним из молодых открытий нынешнего сезона Лиги 1, где он провел 13 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи за «Тулузу».

Оценочная стоимость Шаиби составляет 4 миллиона евро, что значительно ниже, чем «Шахтер» просит за Михаила Мудрика, о подписании которого также задумываются в «Арсенале».

Впрочем, за Шаиби «канонирам» также придется выиграть конкуренцию – у испанской «Севильи».