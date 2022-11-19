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  4. Дешевая альтернатива Мудрику. Арсенал положил глаз на хавбека Тулузы
Англия
19 ноября 2022, 10:59 |
1255
3

Дешевая альтернатива Мудрику. Арсенал положил глаз на хавбека Тулузы

Фарес Шаиби может переехать на Туманный Альбион вместо украинца

19 ноября 2022, 10:59 |
1255
3
Дешевая альтернатива Мудрику. Арсенал положил глаз на хавбека Тулузы
Getty Images/Global Images Ukraine. Фарес Шаиби (слева)

Лондонский «Арсенал» продолжает изучать варианты усиления атакующей линии команды в зимнее трансферное окно.

В сферу внимания «канониров» угодил 19-летний атакующий полузащитник «Тулузы» Фарес Шаиби, способный сыграть как под нападающим, так и слева на фланге.

Шаиби называют одним из молодых открытий нынешнего сезона Лиги 1, где он провел 13 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи за «Тулузу».

Оценочная стоимость Шаиби составляет 4 миллиона евро, что значительно ниже, чем «Шахтер» просит за Михаила Мудрика, о подписании которого также задумываются в «Арсенале».

Впрочем, за Шаиби «канонирам» также придется выиграть конкуренцию – у испанской «Севильи».

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Арсенал Лондон Тулуза Фарес Шаиби трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Севилья Михаил Мудрик
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Источник Footmercato
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Комментарии 3
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Sviatoslav Kudelych
Арсенал просто чекає, коли за Мудрика захочуть 150 млн., тоді розпочнуть переговори і десь за 200 куплять. 
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+2
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Nikas
Мудрик уже на 80% в Арсенале за 35млн + 5млн бонусов шас специально наганяется хайп про 100 млн раскручивают Мудрика 
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0
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