Дешевая альтернатива Мудрику. Арсенал положил глаз на хавбека Тулузы
Фарес Шаиби может переехать на Туманный Альбион вместо украинца
Лондонский «Арсенал» продолжает изучать варианты усиления атакующей линии команды в зимнее трансферное окно.
В сферу внимания «канониров» угодил 19-летний атакующий полузащитник «Тулузы» Фарес Шаиби, способный сыграть как под нападающим, так и слева на фланге.
Шаиби называют одним из молодых открытий нынешнего сезона Лиги 1, где он провел 13 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи за «Тулузу».
Оценочная стоимость Шаиби составляет 4 миллиона евро, что значительно ниже, чем «Шахтер» просит за Михаила Мудрика, о подписании которого также задумываются в «Арсенале».
Впрочем, за Шаиби «канонирам» также придется выиграть конкуренцию – у испанской «Севильи».
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