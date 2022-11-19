Чемпионат мира19 ноября 2022, 10:57 | Обновлено 19 ноября 2022, 11:01
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира США – Уэльс
Поединок состоится в понедельник, 21 ноября
19 ноября 2022, 10:57 | Обновлено 19 ноября 2022, 11:01
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В понедельник, 21 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные США и Уэльса.
Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
- США – Уэльс. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча США – Уэльс.
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