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Чемпионат мира
19 ноября 2022, 10:57 | Обновлено 19 ноября 2022, 11:01
288
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира США – Уэльс

Поединок состоится в понедельник, 21 ноября

19 ноября 2022, 10:57 | Обновлено 19 ноября 2022, 11:01
288
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира США – Уэльс
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные США и Уэльса.

Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

  • США – Уэльс. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча США – Уэльс.

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Источник Sport.ua
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