Фернанду САНТУШ: «Мы должны уважать Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о скандальном интервью португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в котором тот жестко раскритиковал свой нынешний клуб и главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

«Этот вопрос не касается нас, он не касается сборной. Человек, футболист решил дать интервью, как делают другие спортсмены и мужчины, чтобы обсудить личные дела.

Но это не касается национальной команды. Насколько мне известно, он ничего не говорил о сборной, так что это его интервью, которое мы должны уважать. Толерантность – модное слово в наши дни. И мы должны уважать то, что думают и говорят другие, при условии, что это не влияет на вас.

Ни один из моих игроков никак не комментировал это интервью. Криштиану Роналду – свободный человек. Вся шумиха и разговоры происходят за пределами сборной», - сказал Сантуш.