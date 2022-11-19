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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 02:00 | Обновлено 19 ноября 2022, 02:09
69
0

Юрий ГУРА: «Было два разных тайма»

Наставник «Александрии прокомментировал поражение от «Зари»

19 ноября 2022, 02:00 | Обновлено 19 ноября 2022, 02:09
69
0
Юрий ГУРА: «Было два разных тайма»
ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче против «Зари» со счетом 1:4.

«Было два разных тайма. В первом тайме была борьба, игра была ровной. Во втором тайме мы допустили ошибки и пошел какой-то разлад. Пропустили один гол, потом второй… Трудно, когда допускаются такие ошибки, потом все идет к разгрому. Нас поймали разрезными передачами, на это делался упор в перерыве».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Заря - Александрия Юрий Гура
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Источник ФК Александрия
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