Украина. Премьер лига19 ноября 2022, 02:00 | Обновлено 19 ноября 2022, 02:09
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Юрий ГУРА: «Было два разных тайма»
Наставник «Александрии прокомментировал поражение от «Зари»
19 ноября 2022, 02:00 | Обновлено 19 ноября 2022, 02:09
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Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче против «Зари» со счетом 1:4.
«Было два разных тайма. В первом тайме была борьба, игра была ровной. Во втором тайме мы допустили ошибки и пошел какой-то разлад. Пропустили один гол, потом второй… Трудно, когда допускаются такие ошибки, потом все идет к разгрому. Нас поймали разрезными передачами, на это делался упор в перерыве».
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