Юрий ГУРА: «Было два разных тайма»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче против «Зари» со счетом 1:4.

«Было два разных тайма. В первом тайме была борьба, игра была ровной. Во втором тайме мы допустили ошибки и пошел какой-то разлад. Пропустили один гол, потом второй… Трудно, когда допускаются такие ошибки, потом все идет к разгрому. Нас поймали разрезными передачами, на это делался упор в перерыве».