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  4. Дерусификации не получилось. Циципас проиграл Рублеву на Итоговом турнире
ATP
18 ноября 2022, 23:57 |
276
0

Дерусификации не получилось. Циципас проиграл Рублеву на Итоговом турнире

Греческий теннисист уступил сопернику в трех сетах

18 ноября 2022, 23:57 |
276
0
Дерусификации не получилось. Циципас проиграл Рублеву на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 3) в третьем туре группового этапа Итогового турнира АТР уступил Андрею Рублеву в трех сетах за 1 час и 45 минут.

АТР Finals. Групповой этап

Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев – 6:3, 3:6, 2:6

Отметим, что в прошлом туре Циципас обыграл Даниила Медведева и лишил его шансов на полуфинал Итогового турнира.

Благодаря победе над Циципасом Рублев сыграет в плей-офф соревнований, где встретится с Каспером Руудом. В другом полуфинальном матче Новак Джокович сыграет с Тейлором Фритцем.

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Источник Sport.ua
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