Дерусификации не получилось. Циципас проиграл Рублеву на Итоговом турнире

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 3) в третьем туре группового этапа Итогового турнира АТР уступил Андрею Рублеву в трех сетах за 1 час и 45 минут.

АТР Finals. Групповой этап

Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев – 6:3, 3:6, 2:6

Отметим, что в прошлом туре Циципас обыграл Даниила Медведева и лишил его шансов на полуфинал Итогового турнира.

Благодаря победе над Циципасом Рублев сыграет в плей-офф соревнований, где встретится с Каспером Руудом. В другом полуфинальном матче Новак Джокович сыграет с Тейлором Фритцем.