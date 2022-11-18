Дерусификации не получилось. Циципас проиграл Рублеву на Итоговом турнире
Греческий теннисист уступил сопернику в трех сетах
Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 3) в третьем туре группового этапа Итогового турнира АТР уступил Андрею Рублеву в трех сетах за 1 час и 45 минут.
АТР Finals. Групповой этап
Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев – 6:3, 3:6, 2:6
Отметим, что в прошлом туре Циципас обыграл Даниила Медведева и лишил его шансов на полуфинал Итогового турнира.
Благодаря победе над Циципасом Рублев сыграет в плей-офф соревнований, где встретится с Каспером Руудом. В другом полуфинальном матче Новак Джокович сыграет с Тейлором Фритцем.
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