Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко

Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовски заявил, что не будет играть в сине-желтой капитанской повязке, которую он получил в подарок от Андрея Шевченко.

Звездный поляк взял ее собой на чемпионат мира, но сказал, что такой презент от легенды украинского футбола являлся чисто символическим и разговор о том, чтоб выйти с ней на поле, никогда не поднимался:

«Повязка, которую мне подарил Андрей Шевченко, дошла до Катара, но выходить с ней на поле нет причин».

Отметим, что поляки проведут свою первую встречу 22 ноября против сборной Мексики. Также на мундиале они встретятся с национальными командами Аргентины и Саудовской Аравии в группе С.

