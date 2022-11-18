Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
Чемпионат мира
18 ноября 2022, 22:40 |
2208
5

Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко

Подарок от украинца оказался чисто символическим

18 ноября 2022, 22:40 |
2208
5
Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
Instagram. Андрей Шевченко и Роберт Левандовски

Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовски заявил, что не будет играть в сине-желтой капитанской повязке, которую он получил в подарок от Андрея Шевченко.

Звездный поляк взял ее собой на чемпионат мира, но сказал, что такой презент от легенды украинского футбола являлся чисто символическим и разговор о том, чтоб выйти с ней на поле, никогда не поднимался:

«Повязка, которую мне подарил Андрей Шевченко, дошла до Катара, но выходить с ней на поле нет причин».

Отметим, что поляки проведут свою первую встречу 22 ноября против сборной Мексики. Также на мундиале они встретятся с национальными командами Аргентины и Саудовской Аравии в группе С.

По теме:
Стало известно, кто рассудит первый матч на ЧМ-2022 в Катаре
Месси пропустил тренировку со сборной Аргентины. Что это может означать?
Повлиял отход Суркиса и Шуфрича? Шевченко может вернуться в НОК Украины
Роберт Левандовски Андрей Шевченко сборная Польши по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Meczyki
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
Футбол | 18 ноября 2022, 05:30 20
Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022

Амджад Таха сообщил, что гол будет забит во 2-м тайме, цена вопроса – $7,4 млн

Источник: Павелко вручили повестку, должен явиться в Генпрокуратуру
Футбол | 18 ноября 2022, 19:29 14
Источник: Павелко вручили повестку, должен явиться в Генпрокуратуру
Источник: Павелко вручили повестку, должен явиться в Генпрокуратуру

Информация от журналиста Константина Андриюка

Бельгия потерпела поражение от Египта, Сербия разгромила Бахрейн
Футбол | 18.11.2022, 20:02
Бельгия потерпела поражение от Египта, Сербия разгромила Бахрейн
Бельгия потерпела поражение от Египта, Сербия разгромила Бахрейн
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 18.11.2022, 22:55
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Футбол | 18.11.2022, 15:00
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Crimea
Роберт найбільш з усіх іноземних футболістів допомагав ЗСУ та населенню України! 
Ответить
+3
adidas77
Серйозно, немає жодних причин виходити на поле у синьо-жовтій пов'язці?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Жаль. Да и причин выйти в сине-желтой повязке предостаточно. Он же не футболку национальной сборной Украины наденет, а капитанскую повязку. Есть куча примеров, когда игроки других клубов выходили в различных цветах повязок в поддержку кого-то или чего-то. 
Но это выбор Левы, претензий нет никаких, в принципе.
Ответить
0
Алексей Петров
Может в каком то одном матче и выйдет
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
18.11.2022, 07:15
Футбол
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
17.11.2022, 13:58
Футбол
Легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством
Легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством
17.11.2022, 18:52
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.11.2022, 03:30 2
MMA
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Не обращайте внимания на эту сосиску»
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Не обращайте внимания на эту сосиску»
17.11.2022, 09:38 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
18.11.2022, 18:31 31
Другие виды
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
17.11.2022, 14:54 27
Футбол
ФОТО. Горячая испанка на отдыхе. Бадоса показала себя на Мальдивах
ФОТО. Горячая испанка на отдыхе. Бадоса показала себя на Мальдивах
17.11.2022, 16:41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности