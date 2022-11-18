Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
Подарок от украинца оказался чисто символическим
Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовски заявил, что не будет играть в сине-желтой капитанской повязке, которую он получил в подарок от Андрея Шевченко.
Звездный поляк взял ее собой на чемпионат мира, но сказал, что такой презент от легенды украинского футбола являлся чисто символическим и разговор о том, чтоб выйти с ней на поле, никогда не поднимался:
«Повязка, которую мне подарил Андрей Шевченко, дошла до Катара, но выходить с ней на поле нет причин».
Отметим, что поляки проведут свою первую встречу 22 ноября против сборной Мексики. Также на мундиале они встретятся с национальными командами Аргентины и Саудовской Аравии в группе С.
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Информация от журналиста Константина Андриюка
Но это выбор Левы, претензий нет никаких, в принципе.