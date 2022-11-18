Стало известно, кто рассудит первый матч на ЧМ-2022 в Катаре

Итальянский арбитр Даниэле Орсато был назначен на первый матч ЧМ-2022 в Катаре.

ФИФА выбрала Орсато для воскресного матча между Катаром и Эквадором, назвав его «одним из самых опытных судей Европы». Отметим, что в среду, 23 ноября, ему исполнится 47 лет.

В 2016 году ФИФА ввела обязательное возрастное ограничение в 45 лет для официальных лиц матча на международных играх.

Орсато судил финал Лиги чемпионов 2020 года. Он также отработал на трех играх на прошлогоднем чемпионате Европы, который выиграла его родная страна – Италия.

Итальянские арбитры имеют одну из лучших репутаций в современную эпоху чемпионатов мира, обслуживая два из пяти последних финалов мундиаля.

Председатель комитета судей ФИФА Пьерлуиджи Коллина судил финал 2002 года, а Никола Риццоли был выбран для судейства в финале 2014 года.

Матч между Катаром и Эквадором состоится в воскресенье, 20 ноября. Ранее появилась информация, что Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в этом матче.