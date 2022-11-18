Мяч, которым Марадона забил «рукой Бога», все-таки продали. Известна цена

Мяч, которым легендарный аргентинский футболист Диего Марадона забил «рукой Бога», все-таки продали на аукционе за 2 миллиона фунтов стерлингов.

Мяч принадлежал тунисскому арбитру Али Бин-Нассеру, который судил ту встречу между Аргентиной и Англией, где легендарный Диего Марадона и забил самый курьезный и один из самых известных голов в истории футбола.

Мяч продали в Лондоне на аукционе Graham Budd Auctions в среду, 16 ноября.

Ранее сообщалось о том, что владелец не намерен продавать мяч за такую сумму, но все же сделка была совершена.