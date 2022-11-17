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17 ноября 2022, 18:25 |
423
0

Мяч, которым Марадона забил «рукой Бога», не был продан. Дело в цене

Владелец хочет больше 2 миллионов фунтов стерлингов

17 ноября 2022, 18:25 |
423
0
Мяч, которым Марадона забил «рукой Бога», не был продан. Дело в цене
Twitter

Мяч, которым легендарный аргентинский футболист Диего Марадона забил «рукой Бога», не был продан.

Мяч принадлежит тунисскому арбитру Али Бин-Нассеру, который судил эту встречу. В среду мяч был выставлен на аукционе Graham Budd Auctions в числе более 300 лотов. Бин-Нассер перед началом торгов выразил надежду, что покупатель выставит мяч на всеобщее обозрение.

«В конце того матча главный тренер сборной Англии Бобби Робсон сказал мне: «Ты проделал хорошую работу, но лайнсмен был безответственным», – сказал Бин-Нассер, вспоминая легендарный эпизод.

Торги начались с 1,4 миллиона фунтов стерлингов и в конечном итоге цена достигла 2 млн фунтов. Однако по первоначальной оценке стоимость лота составляла от 2,5 млн до 3 млн фунтов.

Переговоры между продавцом и потенциальными покупателями продолжаются. Ожидается, что стороны все же придут к соглашению.

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Источник The Guardian
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