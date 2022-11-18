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  4. Месси пропустил тренировку со сборной Аргентины. Что это может означать?
Чемпионат мира
18 ноября 2022, 20:51 |
940
0

Месси пропустил тренировку со сборной Аргентины. Что это может означать?

Легендарный аргентинец работал индивидуально в зале

18 ноября 2022, 20:51 |
940
0
Месси пропустил тренировку со сборной Аргентины. Что это может означать?
Twitter. Лионель Месси

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пропустил тренировку национальной команды в Дохе.

Сообщается, что 35-летний нападающий работал индивидуально в зале, и это уже вызвало настоящую панику среди аргентинских болельщиков.

Впрочем, то, что Месси работал в зале, никак не связано с травмой. Там также занимались Анхель ди Мария, Родриго де Поль и Леандро Паредес, и соответственно их тоже не было на общей тренировке. Такое решение принял тренерский штаб сборной Аргентины.

Отметим, что сборная Аргентины на ЧМ сыграет со сборной Саудовской Аравией, Польшей и Мексикой.

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Источник Marca
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