Месси пропустил тренировку со сборной Аргентины. Что это может означать?
Легендарный аргентинец работал индивидуально в зале
Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пропустил тренировку национальной команды в Дохе.
Сообщается, что 35-летний нападающий работал индивидуально в зале, и это уже вызвало настоящую панику среди аргентинских болельщиков.
Впрочем, то, что Месси работал в зале, никак не связано с травмой. Там также занимались Анхель ди Мария, Родриго де Поль и Леандро Паредес, и соответственно их тоже не было на общей тренировке. Такое решение принял тренерский штаб сборной Аргентины.
Отметим, что сборная Аргентины на ЧМ сыграет со сборной Саудовской Аравией, Польшей и Мексикой.
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