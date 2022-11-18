Месси пропустил тренировку со сборной Аргентины. Что это может означать?

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пропустил тренировку национальной команды в Дохе.

Сообщается, что 35-летний нападающий работал индивидуально в зале, и это уже вызвало настоящую панику среди аргентинских болельщиков.

Впрочем, то, что Месси работал в зале, никак не связано с травмой. Там также занимались Анхель ди Мария, Родриго де Поль и Леандро Паредес, и соответственно их тоже не было на общей тренировке. Такое решение принял тренерский штаб сборной Аргентины.

Отметим, что сборная Аргентины на ЧМ сыграет со сборной Саудовской Аравией, Польшей и Мексикой.