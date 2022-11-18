Практически половина болельщиков Барселоны против возвращения Месси

Испанское издание Mundo Deportivo провело опрос, в котором интересовалось мнением болельщиков о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

На прямой вопрос о возможном возвращении аргентинца преобладает «да», хотя и не слишком большая разница. 54,66% хотели бы видеть 35-летнего нападающего снова в составе «сине-гранатовых», тогда как 43,66% считают, что его время в клубе истекло, когда он перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. 1,66% безразлично относятся к планам Месси на будущее.

Отметим, что нынешний контракт Месси с парижанами истекает летом 2023 года.

В системе каталонского клуба легендарный форвард играл с 2003 года по 2021.

Ранее Месси вместе с Аргентиной разгромил национальную сборную ОАЭ.