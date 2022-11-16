Дубль Ди Марии, гол Месси. Аргентина отгрузила 5 мячей ОАЭ

16 ноября в товарищеском матче сборная Аргентины разгромила команду ОАЭ со счетом 5:0.

Хавбек Анхель Ди Мария сделал дубль, по голу забили Лионель Месси, Хулиан Альварес и Хоакин Корреа.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

Товарищеский матч

16 ноября, Абу-Даби (ОАЭ)

ОАЭ – Аргентина – 0:5

Голы: Альварес, 17, Ди Мария, 25, 36, Месси, 44, Корреа, 60