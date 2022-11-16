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Товарищеские матчи
ОАЭ
16.11.2022, FT 0 : 5
Аргентина
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Чемпионат мира
16 ноября 2022, 20:37 | Обновлено 16 ноября 2022, 20:46
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Дубль Ди Марии, гол Месси. Аргентина отгрузила 5 мячей ОАЭ

По голу в товарищеском матче забили Хулиан Альварес и Хоакин Корреа

16 ноября 2022, 20:37 | Обновлено 16 ноября 2022, 20:46
730
0
Дубль Ди Марии, гол Месси. Аргентина отгрузила 5 мячей ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ди Мария и Месси

16 ноября в товарищеском матче сборная Аргентины разгромила команду ОАЭ со счетом 5:0.

Хавбек Анхель Ди Мария сделал дубль, по голу забили Лионель Месси, Хулиан Альварес и Хоакин Корреа.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

Товарищеский матч

16 ноября, Абу-Даби (ОАЭ)

ОАЭ – Аргентина – 0:5

Голы: Альварес, 17, Ди Мария, 25, 36, Месси, 44, Корреа, 60

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Источник Sport.ua
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