Чемпионат мира16 ноября 2022, 20:37 | Обновлено 16 ноября 2022, 20:46
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Дубль Ди Марии, гол Месси. Аргентина отгрузила 5 мячей ОАЭ
По голу в товарищеском матче забили Хулиан Альварес и Хоакин Корреа
16 ноября 2022, 20:37 | Обновлено 16 ноября 2022, 20:46
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16 ноября в товарищеском матче сборная Аргентины разгромила команду ОАЭ со счетом 5:0.
Хавбек Анхель Ди Мария сделал дубль, по голу забили Лионель Месси, Хулиан Альварес и Хоакин Корреа.
На ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.
Товарищеский матч
16 ноября, Абу-Даби (ОАЭ)
ОАЭ – Аргентина – 0:5
Голы: Альварес, 17, Ди Мария, 25, 36, Месси, 44, Корреа, 60
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