Глава Ливерпуля: «Мы ищем возможность продать клуб»

Глава «Ливерпуля» Том Вернер подтвердил, что компания Fenway Sports Group, которая владеет клубом, ищет возможность продать свой актив, но торопиться не собирается.

«Мы ищем возможность продать «Ливерпуль», но спешки нет, все спокойно. Может получиться так, что мы еще длительное время будем владеть клубом».

«У нас все стабильно», — заявил Вернер.

Fenway Sports Group владеет «Ливерпулем» с 2010 года, приобретя Красных за 300 миллионов фунтов. С того времени самыми значимыми достижениями были победы в Лиге чемпионов и АПЛ.