Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Глава Ливерпуля: «Мы ищем возможность продать клуб»
Англия
18 ноября 2022, 17:29 |
349
0

Глава Ливерпуля: «Мы ищем возможность продать клуб»

Том Вернер заявил, что владельцы никуда не торопятся

18 ноября 2022, 17:29 |
349
0
Глава Ливерпуля: «Мы ищем возможность продать клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава «Ливерпуля» Том Вернер подтвердил, что компания Fenway Sports Group, которая владеет клубом, ищет возможность продать свой актив, но торопиться не собирается.

«Мы ищем возможность продать «Ливерпуль», но спешки нет, все спокойно. Может получиться так, что мы еще длительное время будем владеть клубом».

«У нас все стабильно», — заявил Вернер.

Fenway Sports Group владеет «Ливерпулем» с 2010 года, приобретя Красных за 300 миллионов фунтов. С того времени самыми значимыми достижениями были победы в Лиге чемпионов и АПЛ.

По теме:
ПСЖ и Ювентус интересуются хавбеком Ливерпуля
Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор
АПЛ. Голевая феерия у Тоттенхэма, победа Ливерпуля, травма Миколенко
Ливерпуль
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
Футбол | 18 ноября 2022, 05:30 19
Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022

Амджад Таха сообщил, что гол будет забит во 2-м тайме, цена вопроса – $7,4 млн

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Футбол | 18 ноября 2022, 07:15 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер

В Ужгороде состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги

Легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством
Футбол | 17.11.2022, 18:52
Легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством
Легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством
Пощечина общественному вкусу
Другие виды | 18.11.2022, 13:04
Пощечина общественному вкусу
Пощечина общественному вкусу
Милан запросил информацию по вингеру Шахтера
Футбол | 18.11.2022, 16:36
Милан запросил информацию по вингеру Шахтера
Милан запросил информацию по вингеру Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
18.11.2022, 15:00
Футбол
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
17.11.2022, 22:10 32
Другие виды
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
16.11.2022, 19:12 36
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
17.11.2022, 19:40
Другие виды
Жан БЕЛЕНЮК: «Заседание исполкома НОК превратили в игру одной скрипки»
Жан БЕЛЕНЮК: «Заседание исполкома НОК превратили в игру одной скрипки»
17.11.2022, 13:20 7
Другие виды
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
17.11.2022, 09:51
Футбол
ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали
ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали
16.11.2022, 17:05
Теннис
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
17.11.2022, 14:54 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности