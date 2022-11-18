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  4. Мане пропустит до 4 месяцев из-за травмы
Германия
18 ноября 2022, 16:39 |
234
0

Мане пропустит до 4 месяцев из-за травмы

Восстановление форварда «Баварии» займет много времени

18 ноября 2022, 16:39 |
234
0
Мане пропустит до 4 месяцев из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Вчера в австрийском Инсбруке форвард «Баварии» Садио Мане перенес операцию на колене. Сенегальский футболист точно пропустит чемпионат мира 2022 в Катаре, однако, по информации немецких СМИ, этим его проблемы не ограничатся.

Врачи «Баварии» ожидают, что восстановление Мане займет гораздо больше времени, чем прогнозировалось изначально: от трех с половиной до четырех месяцев. Это значит, что под угрозой также участие Мане в поединках 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Они состоятся 15 февраля и 9 марта.

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Садио Мане Бавария травма
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Источник Sport1
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