Мане пропустит до 4 месяцев из-за травмы

Вчера в австрийском Инсбруке форвард «Баварии» Садио Мане перенес операцию на колене. Сенегальский футболист точно пропустит чемпионат мира 2022 в Катаре, однако, по информации немецких СМИ, этим его проблемы не ограничатся.

Врачи «Баварии» ожидают, что восстановление Мане займет гораздо больше времени, чем прогнозировалось изначально: от трех с половиной до четырех месяцев. Это значит, что под угрозой также участие Мане в поединках 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Они состоятся 15 февраля и 9 марта.