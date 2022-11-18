Бавария: Садио Мане перенес операцию, все прошло успешно
Форвард не сможет сыграть за сборную Сенегала на чемпионате мира 2022
Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане успешно перенес операцию в австрийском Инсбруке.
Операцию провели профессор Кристиан Финком и доктором Энди Уильямс из Лондона вечером 17 ноября. Во время операции к правой малоберцовой кости прикрепили сухожилие.
Форвард «Баварии» не сможет сыграть за сборную Сенегала на чемпионате мира 2022. Садио Мане в ближайшие дни начнет реабилитацию в Мюнхене.
Лучший игрок года в Африке получил травму во время матча чемпионов Германии против бременского «Вердера» (6:1) в Бундеслиге 8 ноября.
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