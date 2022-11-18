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Германия
18 ноября 2022, 00:43 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:00
65
0

Бавария: Садио Мане перенес операцию, все прошло успешно

Форвард не сможет сыграть за сборную Сенегала на чемпионате мира 2022

18 ноября 2022, 00:43 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:00
65
0
Бавария: Садио Мане перенес операцию, все прошло успешно
ФК Бавария. Садио Мане

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане успешно перенес операцию в австрийском Инсбруке.

Операцию провели профессор Кристиан Финком и доктором Энди Уильямс из Лондона вечером 17 ноября. Во время операции к правой малоберцовой кости прикрепили сухожилие.

Форвард «Баварии» не сможет сыграть за сборную Сенегала на чемпионате мира 2022. Садио Мане в ближайшие дни начнет реабилитацию в Мюнхене.

Лучший игрок года в Африке получил травму во время матча чемпионов Германии против бременского «Вердера» (6:1) в Бундеслиге 8 ноября.

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Источник ФК Бавария
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