Лидер сборной Сенегала Садио Мане пропустит ЧМ-2022

Федерация футбола Сенегала сообщила, что форвард Садио Мане не сможет помочь команде на ЧМ-2022 и пропустит весь турнир.

Ранее была информация, что игрок «Баварии» выбыл на первые матчи группового этапа, но далее должен быть готов, однако травма ноги оказалась более серьезной.

Сенегал весь турнир проведет без своего лидера и одного из лучших игроков Африки на данный момент.

Сборная на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Катара и Эквадора. Сенегал откроет для себя турнир встречей с Нидерландами 21 ноября.