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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 21:26 | Обновлено 17 ноября 2022, 21:27
1083
1

Лидер сборной Сенегала Садио Мане пропустит ЧМ-2022

Надежды сборной не оправдались

17 ноября 2022, 21:26 | Обновлено 17 ноября 2022, 21:27
1083
1
Лидер сборной Сенегала Садио Мане пропустит ЧМ-2022
Sky Sports

Федерация футбола Сенегала сообщила, что форвард Садио Мане не сможет помочь команде на ЧМ-2022 и пропустит весь турнир.

Ранее была информация, что игрок «Баварии» выбыл на первые матчи группового этапа, но далее должен быть готов, однако травма ноги оказалась более серьезной.

Сенегал весь турнир проведет без своего лидера и одного из лучших игроков Африки на данный момент.

Сборная на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Катара и Эквадора. Сенегал откроет для себя турнир встречей с Нидерландами 21 ноября.

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Садио Мане сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
І шамани не допомогли). Ну як можна в 21-ть першому столітті на офіційному рівні залучати шарлатанів. Це як пацакські попи благословляють чмобіків на смерть в Україні.
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