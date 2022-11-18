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Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 15:30 |
147
0

Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 ноября в 14.00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги

18 ноября 2022, 15:30 |
147
0
Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

В субботу, 19 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Ворскла». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

  • Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ворскла».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports+».

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Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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