В субботу, 19 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Ворскла». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 14:00.

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«Колос» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ворскла».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports+».