Украина. Премьер лига18 ноября 2022, 15:30 |
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Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 ноября в 14.00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги
18 ноября 2022, 15:30 |
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В субботу, 19 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Ворскла». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
- Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ворскла».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports+».
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