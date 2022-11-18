Шахтер начал продажу билетов на матч Лиги Европы с Ренном
Поединок состоится в Варшаве
Сегодня, 18 ноября донецкий «Шахтер» объявил о начале продажу билетов на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против «Ренна».
Поединок состоится 16 февраля 2023 года в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало матча – в 18:45 по местному времени (19:45 по Киеву).
Стоимость билетов – от 50 до 1500 польских злотых. В одни руки можно будет приобрести 4 билета.
Осенние поединки группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» также проводил в Варшаве.
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