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  4. Шахтер начал продажу билетов на матч Лиги Европы с Ренном
Лига Европы
18 ноября 2022, 15:21 |
267
0

Шахтер начал продажу билетов на матч Лиги Европы с Ренном

Поединок состоится в Варшаве

18 ноября 2022, 15:21 |
267
0
Шахтер начал продажу билетов на матч Лиги Европы с Ренном
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 18 ноября донецкий «Шахтер» объявил о начале продажу билетов на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против «Ренна».

Поединок состоится 16 февраля 2023 года в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало матча – в 18:45 по местному времени (19:45 по Киеву).

Стоимость билетов – от 50 до 1500 польских злотых. В одни руки можно будет приобрести 4 билета.

Осенние поединки группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» также проводил в Варшаве.

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Шахтер Донецк Лига Европы Ренн билеты Варшава
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Источник ФК Шахтер Донецк
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