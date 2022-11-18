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Чемпионат мира
18 ноября 2022, 14:41 | Обновлено 18 ноября 2022, 15:28
678
10

ОФИЦИАЛЬНО: на стадионах ЧМ-2022 запретили продажу алкоголя

Купить можно будет только безалкогольное пиво

18 ноября 2022, 14:41 | Обновлено 18 ноября 2022, 15:28
678
10
ОФИЦИАЛЬНО: на стадионах ЧМ-2022 запретили продажу алкоголя
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА официально сообщила о том, что во время ЧМ-2022 на стадионах нельзя будет приобрести алкогольные напитки, в том числе пиво:

«После обсуждения между властями страны-хозяйки (Катара) и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах для фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с территорий стадионов ЧМ-2022 в Катаре.

Это не повлияет на продажу безалкогольного пива Bud Zero, которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах чемпионата мира в Катаре.

Власти Катара будут и впредь следить за тем, чтобы стадионы и прилегающие территории гарантировали уважительные и приятные впечатления для всех болельщиков. Организаторы турнира благодарны AB InBev за понимание и постоянную поддержку нашего совместного обязательства обслуживать всех во время ЧМ-2022».

Данный запрет ставит под угрозу многомиллионный контракт ФИФА с производителем пива Budweiser.

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ФИФА ЧМ-2022 по футболу Катар пиво алкоголь
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Источник ФИФА
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Комментарии 10
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серж жорж
Нахер ехать немцам англичанам бельгийцам и другим болельщикам если пиво не будут продавать . В таких странах нельзя проводить чемпионаты мира.
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+2
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KIPR ALECS
как бы новость с одной стороны за зож....но боле это навязывание, зачм вам ЧМ был тогда...ведь это мулькультуризм типа, праздник с употреблением алкоголя для многих. Женщинам можно будет в катаре в шортах ходить в такую жару...или при выходе из аэропорта надевают хеджаб на месяц?
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aleks8-48
Я так понял,что запретили только распродажу? Значит приносить с собой можно? Ведь о расспитии ни чего не сказанно.
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0
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Умник
Логично
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