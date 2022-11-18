ОФИЦИАЛЬНО: на стадионах ЧМ-2022 запретили продажу алкоголя

ФИФА официально сообщила о том, что во время ЧМ-2022 на стадионах нельзя будет приобрести алкогольные напитки, в том числе пиво:

«После обсуждения между властями страны-хозяйки (Катара) и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах для фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с территорий стадионов ЧМ-2022 в Катаре.

Это не повлияет на продажу безалкогольного пива Bud Zero, которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах чемпионата мира в Катаре.

Власти Катара будут и впредь следить за тем, чтобы стадионы и прилегающие территории гарантировали уважительные и приятные впечатления для всех болельщиков. Организаторы турнира благодарны AB InBev за понимание и постоянную поддержку нашего совместного обязательства обслуживать всех во время ЧМ-2022».

Данный запрет ставит под угрозу многомиллионный контракт ФИФА с производителем пива Budweiser.