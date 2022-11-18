Власти Катара хотят запретить продажу пива на стадионах ЧМ-2022

Катар оказывает давление на ФИФА, чтобы кардинально изменить политику в отношении продажи пива на чемпионате мира.

По информации источника, власти Катара против продажи пива на восьми стадионах, принимающих матчи. Это ставит под угрозу многомиллионный контракт ФИФА с Budweiser, который в таком случае будет нарушен.

Ранее сообщалось, что бокал объемом 0.33 л будет продаваться на стадионах, принимающих матчи ЧМ-2022, за 11,26 доллара.

Чемпионат мира стартует 20 ноября.