Власти Катара хотят запретить продажу пива на стадионах ЧМ-2022
Многомиллионный контракт ФИФА под угрозой
Катар оказывает давление на ФИФА, чтобы кардинально изменить политику в отношении продажи пива на чемпионате мира.
По информации источника, власти Катара против продажи пива на восьми стадионах, принимающих матчи. Это ставит под угрозу многомиллионный контракт ФИФА с Budweiser, который в таком случае будет нарушен.
Ранее сообщалось, что бокал объемом 0.33 л будет продаваться на стадионах, принимающих матчи ЧМ-2022, за 11,26 доллара.
Чемпионат мира стартует 20 ноября.
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