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  4. Власти Катара хотят запретить продажу пива на стадионах ЧМ-2022
Чемпионат мира
18 ноября 2022, 12:55 |
249
0

Власти Катара хотят запретить продажу пива на стадионах ЧМ-2022

Многомиллионный контракт ФИФА под угрозой

18 ноября 2022, 12:55 |
249
0
Власти Катара хотят запретить продажу пива на стадионах ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Катар оказывает давление на ФИФА, чтобы кардинально изменить политику в отношении продажи пива на чемпионате мира.

По информации источника, власти Катара против продажи пива на восьми стадионах, принимающих матчи. Это ставит под угрозу многомиллионный контракт ФИФА с Budweiser, который в таком случае будет нарушен.

Ранее сообщалось, что бокал объемом 0.33 л будет продаваться на стадионах, принимающих матчи ЧМ-2022, за 11,26 доллара.

Чемпионат мира стартует 20 ноября.

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Источник The Times
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