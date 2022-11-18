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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Не буду копировать Грэма Поттера»
Англия
18 ноября 2022, 14:23 |
131
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Не буду копировать Грэма Поттера»

Тренер «Брайтона» – о своем предшественнике

18 ноября 2022, 14:23 |
131
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Не буду копировать Грэма Поттера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби оценил работу в клубе своего предшественника, Грэма Поттера, который сейчас работает с «Челси»:

«Я не могу и не буду копировать Грэма Поттера, хотя очень уважаю его и ту работу, которую он проделал. И через некоторое время я дал это понять в клубе. Это была непростая ситуация, она и остается такой – я не лучше Поттера, я просто должен быть собой. Хотя мне до сих пор приносит пользу его работа, с точки зрения привычек игроков. Я не мог копировать его стиль, но и не хотел сильно меняться тактически. Поэтому к его базису стал добавлять некоторые идеи, хотя иногда я хотел сделать больше.

Понятно, что когда вы принимаете команду, занимающую четвертое место, смена тренера может и ухудшить ситуацию, но сейчас мы в хорошем состоянии, многие вещи понемногу становятся такими, какими я хочу их видеть, и в этом тоже часть заслуги Поттера, спасибо ему за это».

Ранее Михаил Мудрик назвал Де Дзерби своим футбольным отцом.

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Роберто Де Дзерби Брайтон Грэм Поттер
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Источник Football-Italia
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