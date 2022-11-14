Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил МУДРИК: «Де Дзерби – мой футбольный отец»
Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 23:41 |
439
2

Михаил МУДРИК: «Де Дзерби – мой футбольный отец»

Вингер «Шахтера» – о бывшем главном тренере команды

14 ноября 2022, 23:41 |
439
2
Михаил МУДРИК: «Де Дзерби – мой футбольный отец»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о роли бывшего тренера команды Роберто Де Дзерби в развитии его карьеры:

«Мы с ним много общались. Я его ощущал как своего футбольного отца. Были моменты, когда он мог меня уничтожить на тренировке, и я вообще не хотел в футбол играть. Но если брать картину в целом – то можно сказать, что он мой футбольный отец.

У него такие методы работы. Иногда он считал, что сейчас уничтожить меня на тренировке – это то, что нужно. За что? Да ни за что. Просто за то, что отдал неточную передачу».

Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Мудрика включился «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
Инсайдер: «Шахтер оценивает Мудрика в 100 миллионов евро»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сколько Шахтеру нужно забить голов, чтобы победить?»
Михаил Мудрик Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Бомбардир
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1
Футбол | 14 ноября 2022, 18:45 12
Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1
Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1

Игрок ждет возможности уйти из команды

МЮ и игроки крайне разочарованы интервью Роналду. Клуб готовит ответ
Футбол | 14 ноября 2022, 18:11 4
МЮ и игроки крайне разочарованы интервью Роналду. Клуб готовит ответ
МЮ и игроки крайне разочарованы интервью Роналду. Клуб готовит ответ

Идут консультации с юристами

Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
Футбол | 14.11.2022, 18:28
Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
Комитет арбитров УАФ разобрал отмененные голы Шахтера в ворота Зари
Футбол | 14.11.2022, 13:35
Комитет арбитров УАФ разобрал отмененные голы Шахтера в ворота Зари
Комитет арбитров УАФ разобрал отмененные голы Шахтера в ворота Зари
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не уважаю Тен Хага. В МЮ меня предали»
Футбол | 14.11.2022, 10:19
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не уважаю Тен Хага. В МЮ меня предали»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не уважаю Тен Хага. В МЮ меня предали»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
не знаю связано ли это с де дзерби, но резкий скачок у Мудрика случился именно во время работы с итальянцем.
вместо  бестолковых попыток демонстрировать технику стоя на месте он вдруг начал включать скорость и все пошло.
Ответить
+1
Віталій Ткачук
Ось вам і топ клуби. Тепер зрозуміло куди Михайло перейде. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пидручный проиграл. Избран новый президент федерации биатлона Украины
Пидручный проиграл. Избран новый президент федерации биатлона Украины
14.11.2022, 17:17 22
Биатлон
В россии возмущены визитом Зеленского в Херсон
В россии возмущены визитом Зеленского в Херсон
14.11.2022, 16:32 8
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
13.11.2022, 19:23 8
Футбол
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
13.11.2022, 15:54 6
Футбол
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
13.11.2022, 10:25 2
Футбол
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
13.11.2022, 16:54 73
Футбол
«Никаких исключений». Хргович требует бой против Усика
«Никаких исключений». Хргович требует бой против Усика
14.11.2022, 15:11 7
Бокс
Интрига накаляется. Шевченко включился в борьбу за пост президента НОК
Интрига накаляется. Шевченко включился в борьбу за пост президента НОК
14.11.2022, 19:15 14
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности