Михаил МУДРИК: «Де Дзерби – мой футбольный отец»

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о роли бывшего тренера команды Роберто Де Дзерби в развитии его карьеры:

«Мы с ним много общались. Я его ощущал как своего футбольного отца. Были моменты, когда он мог меня уничтожить на тренировке, и я вообще не хотел в футбол играть. Но если брать картину в целом – то можно сказать, что он мой футбольный отец.

У него такие методы работы. Иногда он считал, что сейчас уничтожить меня на тренировке – это то, что нужно. За что? Да ни за что. Просто за то, что отдал неточную передачу».

Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Мудрика включился «Манчестер Юнайтед».