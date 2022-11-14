Михаил МУДРИК: «Де Дзерби – мой футбольный отец»
Вингер «Шахтера» – о бывшем главном тренере команды
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о роли бывшего тренера команды Роберто Де Дзерби в развитии его карьеры:
«Мы с ним много общались. Я его ощущал как своего футбольного отца. Были моменты, когда он мог меня уничтожить на тренировке, и я вообще не хотел в футбол играть. Но если брать картину в целом – то можно сказать, что он мой футбольный отец.
У него такие методы работы. Иногда он считал, что сейчас уничтожить меня на тренировке – это то, что нужно. За что? Да ни за что. Просто за то, что отдал неточную передачу».
Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Мудрика включился «Манчестер Юнайтед».
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