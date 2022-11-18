Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду

«Манчестер Юнайтед» сегодня выступил с официальным заявлением по поводу скандального интервью форварда команды Криштиану Роналду Пирсу Моргану:

«Сегодня утром «Манчестер Юнайтед» начал соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду в СМИ. Мы не будем комментировать ситуацию, пока процесс не завершится», - сказано в заявлении клуба.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что и игроки, и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» отреагировали на это интервью крайне негативно. С фасада «Олд Траффорд» уже сняли плакат Роналду.