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Англия
18 ноября 2022, 13:40 |
2293
2

Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду

Пока что никакой конкретики

18 ноября 2022, 13:40 |
2293
2
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» сегодня выступил с официальным заявлением по поводу скандального интервью форварда команды Криштиану Роналду Пирсу Моргану:

«Сегодня утром «Манчестер Юнайтед» начал соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду в СМИ. Мы не будем комментировать ситуацию, пока процесс не завершится», - сказано в заявлении клуба.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что и игроки, и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» отреагировали на это интервью крайне негативно. С фасада «Олд Траффорд» уже сняли плакат Роналду.

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Источник: Манчестер Юнайтед работает над расторжением контракта Роналду
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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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Leon LeGa
Ему в 37 лет с 5-ю ЗМ набивать цену не надо!
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JerzyJerzy
Істеричка з гівноклубу набиває собі ціну
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