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  4. Франческо ТОТТИ: «ЧМ без Италии – как Рим без Колизея»
Чемпионат мира
18 ноября 2022, 13:14 |
446
1

Франческо ТОТТИ: «ЧМ без Италии – как Рим без Колизея»

Легендарный форвард – о предстоящем чемпионате мира

18 ноября 2022, 13:14 |
446
1
Франческо ТОТТИ: «ЧМ без Италии – как Рим без Колизея»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Чемпион мира 2006 года Франческо Тотти сожалеет по поводу того, что на предстоящем мундиале в Катаре не выступит сборная Италии:

«Чемпионат мира без Италии – это как Рим без Колизея. Это необычно для нас, итальянцев. Это плохо. Такие вещи случаются и их нужно принимать правильно. Это будет другой чемпионат мира, но он остается важным для турнира с большими командами.

Фавориты? Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания. Одного лидера нет. На чемпионате мира может произойти что угодно».

Ранее Италия в товарищеском матче обыграла Албанию 3:1.

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Франческо Тотти ЧМ-2022 по футболу сборная Италии по футболу
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Источник La Gazzetta dello Sport
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VikyKrasotulechka90
Если сливать Македонии.. То зачем вообще что то говорить?
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