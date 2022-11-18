Франческо ТОТТИ: «ЧМ без Италии – как Рим без Колизея»

Чемпион мира 2006 года Франческо Тотти сожалеет по поводу того, что на предстоящем мундиале в Катаре не выступит сборная Италии:

«Чемпионат мира без Италии – это как Рим без Колизея. Это необычно для нас, итальянцев. Это плохо. Такие вещи случаются и их нужно принимать правильно. Это будет другой чемпионат мира, но он остается важным для турнира с большими командами.

Фавориты? Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания. Одного лидера нет. На чемпионате мира может произойти что угодно».

Ранее Италия в товарищеском матче обыграла Албанию 3:1.