ВИДЕО. Неприятная компания. Агуэро в самолете с бразильскими фанатами
Легендарный аргентинец улетел в Катар
До старта чемпионата мира 2022 года осталось всего два дня. В Катар полным ходом слетаются не только сборные участники, но и звезды футбола недавнего прошлого.
Среди них – и легенда сборной Аргентины Серхио Агуэро. В полете с ним произошел казус: большинство пассажиров на борту оказались фанатами самого принципиального соперника аргентинцев, сборной Бразилии.
Сам Агуэро такой компании в самолете, очевидно, был не очень рад:
😩😩😩😩 pic.twitter.com/S0HZ2uxfMt— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 17, 2022
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