ВИДЕО. Неприятная компания. Агуэро в самолете с бразильскими фанатами

До старта чемпионата мира 2022 года осталось всего два дня. В Катар полным ходом слетаются не только сборные участники, но и звезды футбола недавнего прошлого.

Среди них – и легенда сборной Аргентины Серхио Агуэро. В полете с ним произошел казус: большинство пассажиров на борту оказались фанатами самого принципиального соперника аргентинцев, сборной Бразилии.

Сам Агуэро такой компании в самолете, очевидно, был не очень рад: