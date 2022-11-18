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  4. ВИДЕО. Неприятная компания. Агуэро в самолете с бразильскими фанатами
Чемпионат мира
18 ноября 2022, 12:37 |
478
0

ВИДЕО. Неприятная компания. Агуэро в самолете с бразильскими фанатами

Легендарный аргентинец улетел в Катар

18 ноября 2022, 12:37 |
478
0
ВИДЕО. Неприятная компания. Агуэро в самолете с бразильскими фанатами
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

До старта чемпионата мира 2022 года осталось всего два дня. В Катар полным ходом слетаются не только сборные участники, но и звезды футбола недавнего прошлого.

Среди них – и легенда сборной Аргентины Серхио Агуэро. В полете с ним произошел казус: большинство пассажиров на борту оказались фанатами самого принципиального соперника аргентинцев, сборной Бразилии.

Сам Агуэро такой компании в самолете, очевидно, был не очень рад:

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