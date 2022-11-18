Криштиану РОНАЛДУ: «Завершу карьеру, если Португалия выиграет ЧМ-2022»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о том, когда планирует завершить свою карьеру:

«Я хочу играть еще два года, может, три года. Так что два-три года максимум. Я хочу закончить в 40 лет. Я думаю, что это будет хорошим возрастом. Но я не знаю будущего. Иногда ты планируешь что-то одно для своей жизни, и, как я уже неоднократно говорил, жизнь динамична. Никогда не знаешь, что случится.

Уйду ли я из футбола, если Португалия выиграет чемпиона мира? Да. Я уйду, 100%».

Ранее Роналду рассказал о своем отношении к Лионелю Месси.