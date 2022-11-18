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Чемпионат мира
18 ноября 2022, 12:26 | Обновлено 18 ноября 2022, 12:27
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0

Криштиану РОНАЛДУ: «Завершу карьеру, если Португалия выиграет ЧМ-2022»

Форвард «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах на будущее

18 ноября 2022, 12:26 | Обновлено 18 ноября 2022, 12:27
502
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Завершу карьеру, если Португалия выиграет ЧМ-2022»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о том, когда планирует завершить свою карьеру:

«Я хочу играть еще два года, может, три года. Так что два-три года максимум. Я хочу закончить в 40 лет. Я думаю, что это будет хорошим возрастом. Но я не знаю будущего. Иногда ты планируешь что-то одно для своей жизни, и, как я уже неоднократно говорил, жизнь динамична. Никогда не знаешь, что случится.

Уйду ли я из футбола, если Португалия выиграет чемпиона мира? Да. Я уйду, 100%».

Ранее Роналду рассказал о своем отношении к Лионелю Месси.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sky Sports
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