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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Мы с Месси не друзья, но я его уважаю»
Англия
17 ноября 2022, 23:11 |
557
1

Криштиану РОНАЛДУ: «Мы с Месси не друзья, но я его уважаю»

У игроков нормальные отношения

17 ноября 2022, 23:11 |
557
1
Криштиану РОНАЛДУ: «Мы с Месси не друзья, но я его уважаю»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хорошо относится к игроку ПСЖ Лионелю Месси, с которым долгое время конкурировал за звание лучшего игрока мира.

«Месси — невероятный игрок, магический. Мы вместе с ним делили сцену в течение долгих 16 лет. У нас с ним отличные отношения».

«Мы с ним не друзья в том плане, что не ходим друг к другу в гости, не общаемся по телефону, но отношения нормальные, как у партнеров по команде, например».

«Я его уважаю, и он сам всегда хорошо отзывается обо мне», — рассказал Роналду.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Источник Sky Sports
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