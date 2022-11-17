Криштиану РОНАЛДУ: «Мы с Месси не друзья, но я его уважаю»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хорошо относится к игроку ПСЖ Лионелю Месси, с которым долгое время конкурировал за звание лучшего игрока мира.

«Месси — невероятный игрок, магический. Мы вместе с ним делили сцену в течение долгих 16 лет. У нас с ним отличные отношения».

«Мы с ним не друзья в том плане, что не ходим друг к другу в гости, не общаемся по телефону, но отношения нормальные, как у партнеров по команде, например».

«Я его уважаю, и он сам всегда хорошо отзывается обо мне», — рассказал Роналду.