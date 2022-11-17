Криштиану РОНАЛДУ: «Мы с Месси не друзья, но я его уважаю»
У игроков нормальные отношения
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хорошо относится к игроку ПСЖ Лионелю Месси, с которым долгое время конкурировал за звание лучшего игрока мира.
«Месси — невероятный игрок, магический. Мы вместе с ним делили сцену в течение долгих 16 лет. У нас с ним отличные отношения».
«Мы с ним не друзья в том плане, что не ходим друг к другу в гости, не общаемся по телефону, но отношения нормальные, как у партнеров по команде, например».
«Я его уважаю, и он сам всегда хорошо отзывается обо мне», — рассказал Роналду.
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