Цыганков – лучший игрок матча с Ингульцом

Завершилось голосование за лучшего игрока перенесенного матча 1-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» – «Динамо» (1:2).

В опросе приняли участие более 2,5 тысяч болельщиков киевлян. Больше всего голосов набрал полузащитник Виктор Цыганков, которого признали лучшим 71% респондентов.

Напомним, что вице-капитан «Динамо» отметился в этом матче дублем, забив оба гола (один с пенальти) в первом тайме.

Второе и третье места в опросе заняли Джастин Лонвейк (7%) и Виталий Буяльский (6%).