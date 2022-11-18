Цыганков – лучший игрок матча с Ингульцом
Болельщики киевлян высоко оценили игру автора дубля
Завершилось голосование за лучшего игрока перенесенного матча 1-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» – «Динамо» (1:2).
В опросе приняли участие более 2,5 тысяч болельщиков киевлян. Больше всего голосов набрал полузащитник Виктор Цыганков, которого признали лучшим 71% респондентов.
Напомним, что вице-капитан «Динамо» отметился в этом матче дублем, забив оба гола (один с пенальти) в первом тайме.
Второе и третье места в опросе заняли Джастин Лонвейк (7%) и Виталий Буяльский (6%).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Дублине
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года