Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков – лучший игрок матча с Ингульцом
Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 11:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 12:07
109
0

Цыганков – лучший игрок матча с Ингульцом

Болельщики киевлян высоко оценили игру автора дубля

18 ноября 2022, 11:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 12:07
109
0
Цыганков – лучший игрок матча с Ингульцом
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков (слева)

Завершилось голосование за лучшего игрока перенесенного матча 1-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» – «Динамо» (1:2).

В опросе приняли участие более 2,5 тысяч болельщиков киевлян. Больше всего голосов набрал полузащитник Виктор Цыганков, которого признали лучшим 71% респондентов.

Напомним, что вице-капитан «Динамо» отметился в этом матче дублем, забив оба гола (один с пенальти) в первом тайме.

Второе и третье места в опросе заняли Джастин Лонвейк (7%) и Виталий Буяльский (6%).

По теме:
Заря – Александрия – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Верес U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 против Шахтера. Известны судейские назначения 14-го тура УПЛ
Виктор Цыганков Ингулец Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец - Динамо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ирландия – Норвегия – 1:2. Омойжуанфо все решил. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18 ноября 2022, 04:40 0
Ирландия – Норвегия – 1:2. Омойжуанфо все решил. Видео голов и обзор матча
Ирландия – Норвегия – 1:2. Омойжуанфо все решил. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Дублине

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 18 ноября 2022, 03:30 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
Футбол | 17.11.2022, 15:26
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
MEGOGO будет транслировать биатлон
Биатлон | 18.11.2022, 10:15
MEGOGO будет транслировать биатлон
MEGOGO будет транслировать биатлон
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
Футбол | 17.11.2022, 13:58
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
17.11.2022, 17:50
Теннис
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
17.11.2022, 22:10 27
Другие виды
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
16.11.2022, 15:06
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
17.11.2022, 18:08 63
Другие виды
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
17.11.2022, 09:51
Футбол
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
16.11.2022, 19:29
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
17.11.2022, 04:15
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
17.11.2022, 03:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности