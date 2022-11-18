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  4. Николай МЕДИН: «Этот сезон для Динамо уже потерян»
Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 11:43 |
534
1

Николай МЕДИН: «Этот сезон для Динамо уже потерян»

Специалист считает, что «Днепра-1» может побороться за чемпионство

18 ноября 2022, 11:43 |
534
1
Николай МЕДИН: «Этот сезон для Динамо уже потерян»
ФК Динамо Киев

Многолетний вратарь «Днепра» и тренер вратарей «Днепра-1» Николай Медин поделился мнением о текущем раскладе сил в УПЛ.

– Каким вам сейчас видится украинский клубный футбол?
– В сравнении с тем, что было до войны, уровень чемпионата, конечно, упал. Но есть и свои плюсы. В клубах меньше легионеров, а это шанс для молодых игроков заявить о себе. Этот процесс идет. Появляются неплохие футболисты.

– Кто порадовал из клубов, кто разочаровал?
– Разочаровало «Динамо». Команда не похожа сама на себя. По-видимому, в клубе, что-то не так. Возможно, имеют место какие-то внутренние конфликты. При всем том, что Луческу ‒ опытный тренер, «Динамо» никак не может найти свою игру. То травмы, то карточки, то нелепые ошибки, которые приводят к негативному результату. Думаю, этот сезон для столичного клуба уже потерян.

– В чем, на ваш взгляд, плюсы СК «Днепр-1»?
– Команда СК «Днепр-1» ‒ сбалансированная. Клубом сделаны очень хорошие приобретения. Видно, что легионеры подбирались по индивидуальным качествам, с хорошей техникой, видением поля. Плюс наши, украинские футболисты, хорошего уровня. Есть результат, при том, что у нового тренерского штаба было минимум времени для того, чтобы донести свои представления об игре футболистам. Как видите, со своей задачей они справились. И если им удастся привести команду к общему знаменателю, то СК «Днепр-1» будет бороться за первое место в чемпионате.

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Источник FanDay
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