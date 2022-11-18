Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Колос – Ворскла
В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 19 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Ворскла».
Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр Александр Дердо из Черноморска. Начало встречи в 14:00.
«Колос» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ворскла», за которой следите здесь.
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