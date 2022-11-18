В субботу, 19 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Ворскла».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр Александр Дердо из Черноморска. Начало встречи в 14:00.

«Колос» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ворскла», за которой следите здесь.