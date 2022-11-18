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Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 15:05 | Обновлено 18 ноября 2022, 15:14
187
0

Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Колос – Ворскла

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги

18 ноября 2022, 15:05 | Обновлено 18 ноября 2022, 15:14
187
0
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Колос – Ворскла
ФК Колос

В субботу, 19 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Ворскла».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр Александр Дердо из Черноморска. Начало встречи в 14:00.

«Колос» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ворскла», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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