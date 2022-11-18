Стефанос Циципас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

Во втором матче третьего тура Красной группы сразятся Стефанос Циципас и Андрей Рублев, который разыграют последнюю путевку от этого квартета в полуфинал. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались 10 раз, грек выиграл 6 матчей.

В первом матче этого квартета в 15:00 сыграют Новак Джокович и Даниил Медведев, турнирного значения поединок иметь не будет.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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