Стефанос Циципас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP
18 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.
Во втором матче третьего тура Красной группы сразятся Стефанос Циципас и Андрей Рублев, который разыграют последнюю путевку от этого квартета в полуфинал. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 10 раз, грек выиграл 6 матчей.
В первом матче этого квартета в 15:00 сыграют Новак Джокович и Даниил Медведев, турнирного значения поединок иметь не будет.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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