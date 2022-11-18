Криштиану РОНАЛДУ: «Предложение на 350 млн евро? Это правда»

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что минувшим летом он отклонил феноменальное предложение из Саудовской Аравии, где ему были готовы заплатить 350 миллионов евро.

37-летний футболист сообщил, что один из саудовских клубов предлагал ему двухлетний контракт на такую сумму.

«Это правда, да, это действительно так. Я отказался», - сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» нашел замену Криштиану Роналду в ПСЖ.