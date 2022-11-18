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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Предложение на 350 млн евро? Это правда»
Англия
18 ноября 2022, 11:00 | Обновлено 18 ноября 2022, 11:13
1151
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Предложение на 350 млн евро? Это правда»

Для звездного португальца деньги не на первом месте

18 ноября 2022, 11:00 | Обновлено 18 ноября 2022, 11:13
1151
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Предложение на 350 млн евро? Это правда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что минувшим летом он отклонил феноменальное предложение из Саудовской Аравии, где ему были готовы заплатить 350 миллионов евро.

37-летний футболист сообщил, что один из саудовских клубов предлагал ему двухлетний контракт на такую сумму.

«Это правда, да, это действительно так. Я отказался», - сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» нашел замену Криштиану Роналду в ПСЖ.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник Sky Sports
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