Криштиану РОНАЛДУ: «Предложение на 350 млн евро? Это правда»
Для звездного португальца деньги не на первом месте
Форвард английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что минувшим летом он отклонил феноменальное предложение из Саудовской Аравии, где ему были готовы заплатить 350 миллионов евро.
37-летний футболист сообщил, что один из саудовских клубов предлагал ему двухлетний контракт на такую сумму.
«Это правда, да, это действительно так. Я отказался», - сказал Роналду.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» нашел замену Криштиану Роналду в ПСЖ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидер «Динамо» успел забить два мяча до перерыва
Редакторы Sport.ua тоже с большим трудом работают при отсутствии света