ВИДЕО. Ястремская готовится к трем турнирам в конце сезона

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская показала, как тренируется во Франции в академии Жо-Вилфрида Цонга и Тьерри Асьона «All In».

Украинка, которая не выступала несколько недель из-за проблем со здоровьем, планирует до конца года сыграть на трех турнирах WTA 125.

Андорра-ла-Велья (28 ноября – 04 декабря).

Анже (05 декабря – 11 декабря).

Лимож (12 декабря – 17 декабря).

Отметим, что Ястремская выбыла из первой сотни мирового рейтинга.