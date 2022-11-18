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  4. ВИДЕО. Ястремская готовится к трем турнирам в конце сезона
WTA
18 ноября 2022, 10:26 |
51
0

ВИДЕО. Ястремская готовится к трем турнирам в конце сезона

Даяна не спешит на отдых

18 ноября 2022, 10:26 |
51
0
ВИДЕО. Ястремская готовится к трем турнирам в конце сезона
Instagram. Даяна Ястремская

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская показала, как тренируется во Франции в академии Жо-Вилфрида Цонга и Тьерри Асьона «All In».

Украинка, которая не выступала несколько недель из-за проблем со здоровьем, планирует до конца года сыграть на трех турнирах WTA 125.

  • Андорра-ла-Велья (28 ноября – 04 декабря).
  • Анже (05 декабря – 11 декабря).
  • Лимож (12 декабря – 17 декабря).

Отметим, что Ястремская выбыла из первой сотни мирового рейтинга.

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Даяна Ястремская lifestyle
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