WTA18 ноября 2022, 10:26 |
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ВИДЕО. Ястремская готовится к трем турнирам в конце сезона
Даяна не спешит на отдых
18 ноября 2022, 10:26 |
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Третья ракетка Украины Даяна Ястремская показала, как тренируется во Франции в академии Жо-Вилфрида Цонга и Тьерри Асьона «All In».
Украинка, которая не выступала несколько недель из-за проблем со здоровьем, планирует до конца года сыграть на трех турнирах WTA 125.
- Андорра-ла-Велья (28 ноября – 04 декабря).
- Анже (05 декабря – 11 декабря).
- Лимож (12 декабря – 17 декабря).
Отметим, что Ястремская выбыла из первой сотни мирового рейтинга.
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