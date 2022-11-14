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WTA
14 ноября 2022, 12:22 | Обновлено 14 ноября 2022, 14:09
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0

Рейтинг WTA. Рекорд Снигур, Байндл приблизилась к первой сотне

Александра Олейникова продолжает прогрессировать

14 ноября 2022, 12:22 | Обновлено 14 ноября 2022, 14:09
509
0
Рейтинг WTA. Рекорд Снигур, Байндл приблизилась к первой сотне
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Женщины на прошлой неделе определили команду-победительницу в Кубке Билли Джин Кинг, но этот турнир не приносил очки в рейтинг WTA. Параллельно проходили зачетные соревнования под эгидой ITF и грунтовый турнир WTA 125 в Чили.

На соревнованиях в Колине победила египтянка Майяр Шериф, это позволило ей вернуться в первую полусотню (№50). К слову это самое высокорейтинговое изменение в новой редакции.

Топ-10 рейтинга WTA

Шериф в финале обыграла украинку Катерину Байндл. Но даже этого выступления украинке хватило, чтобы подняться на 25 позиций. Кстати, титула бы хватило для возвращения в первую сотню. У остальных украинок изменения небольшие, разве что можно отметить +47 позиций у Александры Олейниковой и падение Дарьи Лопатецкой. В первой сотне у нас всего две теннисистки, но еще четверо – на подступах. Дарья Снигур в очередной раз обновила личный рекорд.

Украинки в рейтинге WTA


Людмила Киченок сохраняет девятую строчку в парном рейтинге.

Топ-10 парного рейтинга WTA

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рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Майяр Шериф
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Источник Sport.ua
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