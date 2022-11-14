Рейтинг WTA. Рекорд Снигур, Байндл приблизилась к первой сотне

Женщины на прошлой неделе определили команду-победительницу в Кубке Билли Джин Кинг, но этот турнир не приносил очки в рейтинг WTA. Параллельно проходили зачетные соревнования под эгидой ITF и грунтовый турнир WTA 125 в Чили.

На соревнованиях в Колине победила египтянка Майяр Шериф, это позволило ей вернуться в первую полусотню (№50). К слову это самое высокорейтинговое изменение в новой редакции.

Топ-10 рейтинга WTA

Шериф в финале обыграла украинку Катерину Байндл. Но даже этого выступления украинке хватило, чтобы подняться на 25 позиций. Кстати, титула бы хватило для возвращения в первую сотню. У остальных украинок изменения небольшие, разве что можно отметить +47 позиций у Александры Олейниковой и падение Дарьи Лопатецкой. В первой сотне у нас всего две теннисистки, но еще четверо – на подступах. Дарья Снигур в очередной раз обновила личный рекорд.

Украинки в рейтинге WTA





Людмила Киченок сохраняет девятую строчку в парном рейтинге.

Топ-10 парного рейтинга WTA