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  4. Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
18 ноября 2022, 09:45 |
144
0

Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP

18 ноября 2022, 09:45 |
144
0
Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

18 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

В первом матче третьего тура Красной группы сразятся Новак Джокович и Даниил Медведев. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались 11 раз, серб выиграл 7 матчей.

Во втором матче этого квартета в 22:00 сыграют Стефанос Циципас и Андрей Рублев. Они разыграют вторую путевку в плей-офф. Первую досрочно завоевал Джокович.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир ATP смотреть онлайн Новак Джокович Даниил Медведев
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Источник Sport.ua
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