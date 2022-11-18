Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

В первом матче третьего тура Красной группы сразятся Новак Джокович и Даниил Медведев. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались 11 раз, серб выиграл 7 матчей.

Во втором матче этого квартета в 22:00 сыграют Стефанос Циципас и Андрей Рублев. Они разыграют вторую путевку в плей-офф. Первую досрочно завоевал Джокович.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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