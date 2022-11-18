ITF18 ноября 2022, 09:18 |
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Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в Японии
Катарина обыграла еще одну сеяную теннисистку
18 ноября 2022, 09:18 |
326
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№340 WTA) пробилась в 1/2 финала 60-тысячника ITF в Токио.
В 1/4 финала украинка переиграла шестой номер посева японку Маи Хонтаму (№209 WTA).
Токио. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Маи Хонтама (Япония) – 6:7(0), 6:2, 6:1
В полуфинале Завацкая сразится против первой сеяной китаянки Ван Сиюй (№99 WTA).
Ранее Катарина остановила третью сеяную японку Нао Хибино.
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