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  4. Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в Японии
ITF
18 ноября 2022, 09:18 |
326
0

Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в Японии

Катарина обыграла еще одну сеяную теннисистку

18 ноября 2022, 09:18 |
326
0
Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в Японии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№340 WTA) пробилась в 1/2 финала 60-тысячника ITF в Токио.

В 1/4 финала украинка переиграла шестой номер посева японку Маи Хонтаму (№209 WTA).

Токио. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Маи Хонтама (Япония) – 6:7(0), 6:2, 6:1

В полуфинале Завацкая сразится против первой сеяной китаянки Ван Сиюй (№99 WTA).

Ранее Катарина остановила третью сеяную японку Нао Хибино.

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Катарина Завацкая ITF Токио Маи Хонтама
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Источник Sport.ua
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