ITF17 ноября 2022, 08:04 | Обновлено 17 ноября 2022, 08:05
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Завацкая обыграла 3-ю сеяную на пути в четвертьфинал 60-тысячника в Токио
Катарина в трех сетах одолела Нао Хибино
17 ноября 2022, 08:04 | Обновлено 17 ноября 2022, 08:05
211
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 340) пробилась в 1/4 финала 60-тысячника ITF в Токио.
Во втором круге украинка переиграла третью сеяную японку Нао Хибино (WTA 140).
Токио. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 6:2, 3:6, 6:3
В четвертьфинале Завацкая сразится против шестого номера посева японки Маи Хонтамы (WTA 209).
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