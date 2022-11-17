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ITF
17 ноября 2022, 08:04 | Обновлено 17 ноября 2022, 08:05
211
0

Завацкая обыграла 3-ю сеяную на пути в четвертьфинал 60-тысячника в Токио

Катарина в трех сетах одолела Нао Хибино

17 ноября 2022, 08:04 | Обновлено 17 ноября 2022, 08:05
211
0
Завацкая обыграла 3-ю сеяную на пути в четвертьфинал 60-тысячника в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 340) пробилась в 1/4 финала 60-тысячника ITF в Токио.

Во втором круге украинка переиграла третью сеяную японку Нао Хибино (WTA 140).

Токио. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 6:2, 3:6, 6:3

В четвертьфинале Завацкая сразится против шестого номера посева японки Маи Хонтамы (WTA 209).

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Катарина Завацкая ITF Токио Нао Хибино
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Источник Sport.ua
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