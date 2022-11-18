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Израиль
17.11.2022, FT 4 : 2
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18 ноября 2022, 05:25 | Обновлено 18 ноября 2022, 05:40
193
0

Израиль – Замбия – 4:2. Вырвали победу в конце. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в городе Петах-Тиква

18 ноября 2022, 05:25 | Обновлено 18 ноября 2022, 05:40
193
0
Израиль – Замбия – 4:2. Вырвали победу в конце. Видео голов и обзор матча
Twitter

Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.

Сборная Израиля благодаря двумя голам в конце игры выиграла у команды Замбии со счетом 4:2.

Товарищеский матч

17 ноября, Петах-Тиква (Израиль)

Израиль – Замбия – 4:2

Голы: Барибо, 21, Давид, 24, Кабве, 89 (автогол), Шабиро, 90+3 – Кангва, 55, Бваля, 66

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Источник Sport.ua
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