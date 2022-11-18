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17.11.2022, FT 1 : 2
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18 ноября 2022, 04:40 | Обновлено 18 ноября 2022, 04:57
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0

Ирландия – Норвегия – 1:2. Омойжуанфо все решил. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Дублине

18 ноября 2022, 04:40 | Обновлено 18 ноября 2022, 04:57
90
0
Ирландия – Норвегия – 1:2. Омойжуанфо все решил. Видео голов и обзор матча
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Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.

Сборная Ирландии дома проиграла команде Норвегии со счетом 1:2.

Товарищеский матч

17 ноября, Дублин

Ирландия – Норвегия – 1:2

Голы: Браун, 69 – Эстигор, 41, Омойжуанфо, 85.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Охи Энтони Омойюанфо (Норвегия).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Алан Браун (Ирландия).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Норвегия).
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Источник Sport.ua
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