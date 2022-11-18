Товарищеские матчи
Чемпионат мира18 ноября 2022, 04:40 | Обновлено 18 ноября 2022, 04:57
90
0
Ирландия – Норвегия – 1:2. Омойжуанфо все решил. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Дублине
18 ноября 2022, 04:40 | Обновлено 18 ноября 2022, 04:57
90
0
Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.
Сборная Ирландии дома проиграла команде Норвегии со счетом 1:2.
Товарищеский матч
17 ноября, Дублин
Ирландия – Норвегия – 1:2
Голы: Браун, 69 – Эстигор, 41, Омойжуанфо, 85.
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Охи Энтони Омойюанфо (Норвегия).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Алан Браун (Ирландия).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Норвегия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 ноября 2022, 14:54 27
Победу киевлянам принес дубль Виктора Цыганкова
Футбол | 18 ноября 2022, 03:15 0
Форвард «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему отказался выйти на замену
Другие виды | 17.11.2022, 18:08
Баскетбол | 17.11.2022, 21:32
Футбол | 17.11.2022, 15:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.11.2022, 09:40 7
17.11.2022, 19:40
17.11.2022, 11:55 1
17.11.2022, 21:55 9
16.11.2022, 07:39 3
17.11.2022, 13:20 7
17.11.2022, 03:15
16.11.2022, 17:50 2