Чемпионат мира18 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 04:07
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Мальта – Греция – 2:2. Сенсационная ничья. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
18 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 04:07
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Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.
Сборная Мальты сенсационно сыграла вничью против команды Греции со счетом 2:2.
Товарищеский матч
17 ноября
Мальта – Греция – 2:2
Голы: Дегабриэле, 54, Теума, 67 (пен) – Бакасетас, 39, Фунтас, 86.
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Таксиархис Фунтас (Греция).
81’
Игрок команды Греция получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Тедди Теума (Мальта).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Юрген Дегабриэле (Мальта).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Тасос Бакасетас (Греция).
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