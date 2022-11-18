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Товарищеские матчи
Мальта
17.11.2022, FT 2 : 2
Греция
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18 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 04:07
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0

Мальта – Греция – 2:2. Сенсационная ничья. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

18 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 04:07
9
0
Мальта – Греция – 2:2. Сенсационная ничья. Видео голов и обзор матча
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Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.

Сборная Мальты сенсационно сыграла вничью против команды Греции со счетом 2:2.

Товарищеский матч

17 ноября

Мальта – Греция – 2:2

Голы: Дегабриэле, 54, Теума, 67 (пен) – Бакасетас, 39, Фунтас, 86.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Таксиархис Фунтас (Греция).
81’
Игрок команды Греция получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Тедди Теума (Мальта).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Юрген Дегабриэле (Мальта).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Тасос Бакасетас (Греция).
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Источник Sport.ua
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