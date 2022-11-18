Чемпионат мира18 ноября 2022, 01:45 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:58
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Румыния – Словения – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в городе Клуж-Напока
18 ноября 2022, 01:45 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:58
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Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.
Сборная Румынии дома проиграла команде Словении со счетом 1:2.
Товарищеский матч
17 ноября, Клуж-Напока
Румыния – Словения – 1:2
Голы: Дрегуш, 64 – Шешко, 26, Шпорар, 32
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Дрэгуш (Румыния).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Словения).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Benjamin Sesko (Словения).
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