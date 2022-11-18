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Румыния
17.11.2022, FT 1 : 2
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18 ноября 2022, 01:45 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:58
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0

Румыния – Словения – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в городе Клуж-Напока

18 ноября 2022, 01:45 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:58
20
0
Румыния – Словения – 1:2. Видео голов и обзор матча
Twitter

Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.

Сборная Румынии дома проиграла команде Словении со счетом 1:2.

Товарищеский матч

17 ноября, Клуж-Напока

Румыния – Словения – 1:2

Голы: Дрегуш, 64 – Шешко, 26, Шпорар, 32

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Дрэгуш (Румыния).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Словения).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Benjamin Sesko (Словения).
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Источник Sport.ua
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