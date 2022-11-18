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Северная Македония
17.11.2022, FT 1 : 1
Финляндия
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18 ноября 2022, 01:01 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:20
25
0

Северная Македония – Финляндия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Скопье

18 ноября 2022, 01:01 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:20
25
0
Северная Македония – Финляндия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Twitter

Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.

Северная Македония и Финляндия сыграли вничью со счетом 1:1.

Товарищеский матч

17 ноября, Скопье

Северная Македония – Финляндия – 1:1

Голы: Барди, 75 (пен) – Антман, 37

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Энис Барди (Северная Македония).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Антман (Финляндия).
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Источник Sport.ua
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