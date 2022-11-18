Товарищеские матчи
17.11.2022, FT 1 : 1
Чемпионат мира18 ноября 2022, 01:01 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:20
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Северная Македония – Финляндия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Скопье
18 ноября 2022, 01:01 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:20
25
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Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.
Северная Македония и Финляндия сыграли вничью со счетом 1:1.
Товарищеский матч
17 ноября, Скопье
Северная Македония – Финляндия – 1:1
Голы: Барди, 75 (пен) – Антман, 37
События матча
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Энис Барди (Северная Македония).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Антман (Финляндия).
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