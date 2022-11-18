Черногория – Словакия – 2:2. Эквалайзер на 90+7 мин. Видео голов и обзор

Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.

Черногория и Словакия сыграли вничью со счетом 2:2. Хозяева поля спаслись на 90+8 минуте с пенальти.

Товарищеские матчи, 17 ноября

Черногория – Словакия – 2:2