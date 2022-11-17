ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил и отдал ассист за Люксембург в игре с Венгрией
Команды разошлись миром в товарищеском поединке со счетом 2:2
Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи за несколько дней до старта ЧМ-2022.
Экс-игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил за Люксембург в ворота сборной Венгрии (2:2).
На 7-й минуте он заработал пенальти и сам реализовал 11-метровый удар. Кроме того, во втором тайме Жерсон сделал голевую передачу на партнера, и этот гол принес ничью его команде.
Товарищеские матчи, 17 ноября
Люксембург – Венгрия – 2:2
Голы: Жерсон Родригеш, 7 (пен), Курчи, 77 – Аттила Салаи, 25, Андраш Немет, 67
События матча
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