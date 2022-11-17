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Товарищеские матчи
Люксембург
17.11.2022, FT 2 : 2
Венгрия
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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 04:24
418
0

ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил и отдал ассист за Люксембург в игре с Венгрией

Команды разошлись миром в товарищеском поединке со счетом 2:2

17 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 04:24
418
0
ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил и отдал ассист за Люксембург в игре с Венгрией
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи за несколько дней до старта ЧМ-2022.

Экс-игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил за Люксембург в ворота сборной Венгрии (2:2).

На 7-й минуте он заработал пенальти и сам реализовал 11-метровый удар. Кроме того, во втором тайме Жерсон сделал голевую передачу на партнера, и этот гол принес ничью его команде.

Товарищеские матчи, 17 ноября

Люксембург – Венгрия – 2:2

Голы: Жерсон Родригеш, 7 (пен), Курчи, 77 – Аттила Салаи, 25, Андраш Немет, 67

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Alessio Curci (Люксембург).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Андраш Немет (Венгрия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Аттила Салаи (Венгрия).
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Жерсон Родригес (Люксембург).
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Источник Sport.ua
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