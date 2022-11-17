В пятницу, 18 ноября, в Кувейте на стадионе «Джабер Аль-Ахмед Интернэшнл Стэдиум» состоится товарищеский матч национальных сборных, в котором сыграют Бельгия и Египет. Стартовый свисток рефери прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Бельгия



«Золотое» поколение бельгийского футбола XXI века. Несколько крупных международных форумов подряд данная европейская сборная подходила ко крупному международному форуму с многообещающими претензиями, однако своего максимума достигла лишь на чемпионате мира 2018 года, когда выиграла у англичан матч за третье место (2:0). На этот раз соперники по группе у бельгийцев будут еще более интересные – финалист того мундиаля, Хорватия, интригующая Канада и крайне опасный Марокко. Есть все основная полагать, что легкой прогулки для команды Роберто Мартинеса не предвидится, однако шестилетний цикл работы с коллективом данный испанский специалист все-таки хотел бы завершить выдающимся успехом.

Исходя из перечня фамилий в заявке, Бельгия вновь может претендовать на высокие достижения, однако подборка футболистов у «Красных дьяволов» уже достаточно возрастная, несмотря на наличие звезд величины лучшего голкипера мира Тибо Куртуа. Как и ранее, проблемной видится «престарелая» линия обороны с Вертонгеном и Альдервейрельдом, а тут еще и в атаке наметились проблемы из-за непонятного состояния физической формы у Ромелу Лукаку. Конечно, заменить игрока «Интера» будет кому, однако стабильности сборникам Мартинеса в начале этого сезона все-таки не хватало. В Лиге наций они так и не дошли до желанного плей-офф в баталии в рамках Бенилюкса против Нидерландов, что несколько подпортило впечатление от успешного выступления в квалификации к турниру в Катаре.

Египет



Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени, форвард «Трабзонспора» Махмуд Трезеге – много известных фамилий мы не услышим во время предстоящего международного турнира, поэтому делегация из Египта лишь растворится на общем фоне. Вылет на групповом этапе прошлого мундиаля стал лишь первым опытом участия этой европейской сборной на подобных турнирах с далекого 1990 года, и в итоге на катарский турнир «фараоны» также не поедут из-за неудачи в квалификации. Оставался последний шаг до основного раунда, однако команда под руководством Карлуша Кейруша его так и не сделала в плей-офф против Сенегала, поэтому на Ближний Восток по законам иронии судьбы поехал тогдашний напарник Салаха по «Ливерпулю» Садио Мане.

Очевидно, что следом за неудачной отборочной кампанией последовала и тренерская отставка, однако португальский вектор, транзитом через местного специалиста Эхаба Галала, был все же сохранен. Руи Витория – с этим европейским наставником связывают большие ожидания египетские болельщики, но ближайший достижимый для них турнир – Кубок африканских наций, куда еще предстоит отобраться в группе с Эфиопей, Малави и Гвинеей, при том, что семикратные обладатели главного трофея континента уже проиграли главным конкурентам в стартовых двух турах. В целом, ожидания от Египта нынче не велики – последний раз чемпионами Африки страна становилась еще в 2010 году, в то время как в эпоху Салаха команда фактически ничего не достигла. А вот замены для Мохамеда как-то не видно, хотя ему уже 30.

Ориентировочные составы



Бельгия: Куртуа – Вертонген, Альдервейрельд, Фас – Карраско, Витсель, Тилеманс, Кастань – Э. Азар, де Брюйне – Батшуайи.

Египет: эль-Шенави – Хамди, Алаа, Хегази, Жабер – Хамада, Эльнени, Ашур – Трезеге, Мохамед, Салах.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке европейская сборная окажется сильнее. Нашей ставкой будет позиция – Португалия не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03 по линии Parimatch.

18 ноября, пятница